В Госдуме прокомментировали трехразовую дезинфекцию здания парламента

Журналисты узнали о трехразовой дезинфекции, которую проводят в помещениях Госдумы на Охотном ряду в Москве. Так в парламенте борются с возможным заражением коронавирусом COVID-19, гриппом и ОРВИ.

Столь тщательную обработку в Госдуме объясняют большой посещаемостью здания. По словам советника спикера нижней палаты парламента Анастасии Кашеваровой, в день здание Думы посещает от 3 до 5 тысяч человек, в дни крупных мероприятий и слушаний – до 7 тысяч.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин накануне уже заявил об отмене крупных международных форумов, но работа самих депутатов и их аппаратов продолжается.

"Мы сохраняем обычный режим работы Государственной Думы, но при этом правильно было бы уделить внимание вопросам гигиены, решив задачи дезинфекции в течении дня тех мест, которые несут в себе возможность распространения коронавируса. Речь шла о перилах, поручнях, дверных ручках, которые теперь будут обрабатывать специальным раствором три раза в день. Дополнительно планируется установить дозаторы с антибактериальным средством", - написала Кашеварова в своем telegram-канале.

Депутат Харитонов и его "напальчники" для безопасного голосования.

Она отметила, что ограничивать прием посетителей и отменять круглые столы и слушания в Госдуме пока не собираются, хотя такое предложение уже звучало.

Как ранее сообщало Накануне.RU, одним из первых проводит дезинфекцию поручней и столов депутатов призвал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он также заявил, что вся его фракция будет ходить в перчатках, чтобы не заразиться. Правда, сам он часто не соблюдает свое же правило и является на "трибуну с миллионами микробов" с "голыми" руками.