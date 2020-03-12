22 Сентября 2020
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Общество В России Москва
Владимир Жириновский пришел в Госдуму в медицинских перчатках. (2020) | Фото: Госдума РФ

В Госдуме прокомментировали трехразовую дезинфекцию здания парламента

Журналисты узнали о трехразовой дезинфекции, которую проводят в помещениях Госдумы на Охотном ряду в Москве. Так в парламенте борются с возможным заражением коронавирусом COVID-19, гриппом и ОРВИ.

Столь тщательную обработку в Госдуме объясняют большой посещаемостью здания. По словам советника спикера нижней палаты парламента Анастасии Кашеваровой, в день здание Думы посещает от 3 до 5 тысяч человек, в дни крупных мероприятий и слушаний – до 7 тысяч.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин накануне уже заявил об отмене крупных международных форумов, но работа самих депутатов и их аппаратов продолжается.

"Мы сохраняем обычный режим работы Государственной Думы, но при этом правильно было бы уделить внимание вопросам гигиены, решив задачи дезинфекции в течении дня тех мест, которые несут в себе возможность распространения коронавируса. Речь шла о перилах, поручнях, дверных ручках, которые теперь будут обрабатывать специальным раствором три раза в день. Дополнительно планируется установить дозаторы с антибактериальным средством", - написала Кашеварова в своем telegram-канале.

Депутат Госдумы (КПРФ) Николай Харитонов.|Фото: Дума ТВ

Депутат Харитонов и его "напальчники" для безопасного голосования.

Она отметила, что ограничивать прием посетителей и отменять круглые столы и слушания в Госдуме пока не собираются, хотя такое предложение уже звучало.

Как ранее сообщало Накануне.RU, одним из первых проводит дезинфекцию поручней и столов депутатов призвал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он также заявил, что вся его фракция будет ходить в перчатках, чтобы не заразиться. Правда, сам он часто не соблюдает свое же правило и является на "трибуну с миллионами микробов" с "голыми" руками.

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В Госдуме прокомментировали трехразовую дезинфекцию здания парламента

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Теги: госдума, владимир жириновский, коронавирус, дезинфекция, анастасия кашеварова



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