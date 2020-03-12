«Изоляция» коронавируса на Вологодчине. Оборудованы три пункта обсервации, усилены меры безопасности.

В Вологодской области пока нет официально зафиксированных случаев коронавируса. Но регион принимает серьезные меры профилактики, передает корреспондент Накануне.RU. Накануне стало известно, что будут созданы обсервационные пункты для наблюдения за здоровыми вологжанами, побывавшими в очагах карантина или контактировавшими с больными коронавирусной инфекцией. Центры создадут в Вологде, Череповце и Бабушкино.Основной центр изоляции разместился в Вологодском областном госпитале для ветеранов войн в Вологде, резервные обсервации оборудованы в санаториях «Адонис» в Череповце и «Леденгск» в Бабушкино.

Беспрецедентные профилактические меры в регионе введены по инициативе губернатора области Олега Кувшинникова. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора области, комплекс поручений сформирован на заседании оперативного штаба с участием представителей профильных департаментов, эпидемиологов и правоохранительных структур.

"На территории России зарегистрированы единичные случаи заболевания, но мы четко понимаем, что риски возрастают. Однако паники нет, и мы ее не должны допустить", – отметил губернатор Олег Кувшинников.

Отметим, что Вологодчина стала одним из первых регионов, оперативно сформировавших план противоэпидемических мероприятий.

«Для создания обсервационных пунктов есть ряд требований, которым эти учреждения должны соответствовать. В госпитале для ветеранов войн имеется 75 оборудованных палат, корпус изолирован, имеет отдельный вход. Главная цель обсервации – обеспечить условия для медицинского наблюдения за вологжанами на срок инкубационного периода болезни. Там будет проводиться санобработка поступивших пациентов, опрос и осмотры, термометрия, будут отбираться пробы для лабораторных исследований. Пункты будут использованы в случае необходимости, пока учреждения продолжают работу в обычном режиме», – пояснил начальник департамента здравоохранения области Сергей Бутаков.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Вологодской области Ирина Кузнецова отметила, что оперативные противоэпидемические мероприятия проведены в отношении 13 лиц, обратившихся за медицинской помощью, в их числе граждане, которые вернулись из КНР, Италии. Она рассказала, что вологжанам, прибывшим из неблагополучных стран, выдаются больничные листы для изоляции на 14 дней, в этот период они должны находиться дома под наблюдением медперсонала. В Вологодской области, как и по всей стране, наблюдается нехватка масок и защитных костюмов, областное правительство обратилось с запросом в Минпромторг.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поручил активизировать работу регионального штаба: «В состав оперативного штаба нужно включить представителей надзорных и контролирующих органов, полиции, миграционной службы для контроля потоков граждан, пересекающих границы РФ и приезжающих на Вологодчину. Необходимо разработать рекомендации по предотвращению распространения коронавируса на территории региона и разослать их в муниципалитеты, проинформировать население».

В случае появления первых признаков недомогания вологжанам следует обращаться к врачу, а сообщения о подозрении на коронавирусную инфекцию принимаются по телефонам «горячей линии» в Вологодской области 8(8172) 71-27-20, 8(8172) 71-65-44.