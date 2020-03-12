Главу Челябинска вызовут в суд по иску об отмене результатов конкурса на пост мэра

Главу Челябинска Наталью Котову вызовут в суд по иску об оспаривании итогов конкурса по выбору мэра. Об этом сообщил лидер регионального отделения "Яблока" Ярослав Щербаков по итогам предварительного заседания, передает корреспондент Накануне.RU.

Щербаков просил суд привлечь в качестве заинтересованных лиц губернатора Алексея Текслера, всех кандидатов и Наталью Котову.

"Судья согласился запросить все документы и позвал повесткой Наталью Котову, в отношении других лиц вопрос оставил открытым до следующего заседания", - рассказал он.

Следующее заседание назначено на 27 марта.