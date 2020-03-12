22 Сентября 2020
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Политика Челябинская область
экологический пикет в Челябинске, Наталья Котова, (2020) | Фото: Накануне.RU

Главу Челябинска вызовут в суд по иску об отмене результатов конкурса на пост мэра

Главу Челябинска Наталью Котову вызовут в суд по иску об оспаривании итогов конкурса по выбору мэра. Об этом сообщил лидер регионального отделения "Яблока" Ярослав Щербаков по итогам предварительного заседания, передает корреспондент Накануне.RU.

Щербаков просил суд привлечь в качестве заинтересованных лиц губернатора Алексея Текслера, всех кандидатов и Наталью Котову.

"Судья согласился запросить все документы и позвал повесткой Наталью Котову, в отношении других лиц вопрос оставил открытым до следующего заседания", - рассказал он.

Следующее заседание назначено на 27 марта.

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Главу Челябинска вызовут в суд по иску об отмене результатов конкурса на пост мэра

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Теги: иск, суд, конкурс, выборы главы, Наталья Котова,



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