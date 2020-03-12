22 Сентября 2020
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салат оливье (2012) | Фото:1tv.ru

Инфекционист посоветовал не покупать салаты в супермаркетах - можно подхватить коронавирус

Эксперты заявили об опасности готовых салатов в супермаркетах - возможно, через них можно подхватить коронавирус, передает корреспондент Накануне.RU.

Как заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей минздрава Свердловской области и УрФО, заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии медицинского университета, д.м.н., профессор Алебай Сабитов, не стоит покупать салаты в магазинах, а в ресторанах лучше заказывать термически обработанную еду.

"Если вы едите дома, то все будет в порядке. Это вызвано тем, что пока до конца неизвестно, каким образом передается коронавирус. Пока [как считается] воздушно-капельным, контактный, обсуждается вопрос, что и через рот", - сказал он.

Алебай Сабитов главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей министерства здравоохранение Свердловской области(2020)|Фото: Накануне.RU

Напомним, ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире и призвала страны к активной борьбе с недугом.

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Инфекционист посоветовал не покупать салаты в супермаркетах - можно подхватить коронавирус

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Теги: коронавирус, Алебай Сабитов



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