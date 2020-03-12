Сотни человек поддержали переименование улицы Терешковой в уральском городе

В Сети набирает популярность петиция за переименование улицы Валентины Терешковой в городе Артемовский Свердловской области. Число подписавших ее уже идет на сотни.

Напомним, петиция появилась после заявлений экс-космонавта, а ныне депутата на заседании в Госдуме: Терешкова высказалась об обнулении президентских сроков для Владимира Путина. За сутки с момента создания петиции свои подписи оставили более 260 человек, и с каждым часом их становится все больше.

Авторы обращаются к главе Артемовского городского округа Андрею Самочернову с требованием переименовать улицу Терешковой, расположенную в городе. Они отмечают, что новое название можно выбрать в ходе обсуждения с горожанами. Также авторы просят губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева поддержать инициативу и помочь в вопросе скорейшего переименования.

В комментариях к петиции пользователи призывают вообще убрать Валентину Терешкову из политики.

Как сообщало Накануне.RU, параллельно с этим в Артемовском проводится сбор подписей среди жителей. В дальнейшем их направят властям.