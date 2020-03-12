В Курганской области правонарушители нещадно бьют инспекторов ДПС - уже возбуждено пять "уголовок"

В Курганской области участились случаи нападения на сотрудников ГИБДД при исполнении - только с начала этого года возбуждено пять уголовных дел.

Например, в феврале этого года в Кургане мужчина выстрелил в стекло служебного автомобиля из пневматического оружия, ранив инспектора. Еще в одном случае пьяный водитель при попытке скрыться от наряда ГИБДД протащил сотрудника на двери авто - это произошло на улице Коли Мяготина.

В конце февраля также пьяный водитель захотел попасть в служебную машину полицейских и ударил инспектора по лицу, рассказали Накануне.RU в ГИБДД региона.

Еще в одном случае водитель начал душить полицейского - опять же водитель был пьян. Также уже другой водитель пнул инспектора ДПС ногой по лицу.

За подобные правонарушения по закону предусмотрен штраф до 200 тыс. руб. или принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы до 5 лет.