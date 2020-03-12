Отмена парада Победы в Москве на 9 мая пока не рассматривается – Песков

Российские власти пока не рассматривают возможность отмены парада на Красной площади в честь 75-летия Победы. "Пока нет (не рассматриваем). Подготовка продолжается. Следим за ситуацией", - цитируют российские агентства пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Ранее стало известно о введении ограничений на массовые мероприятия с аудиторией более 5 тыс. человек в Москве и некоторых других российских городах, например, в Екатеринбурге. При этом подготовка к парадам продолжается с участием больших групп людей.

Как ранее сообщало Накануне.RU, от проведения парада Победы решили отказаться власти Казахстана. Президент страны Касым-Хомарт Токаев распорядился отменить парад в столице Казахстана Нур-Султане. Стоит отметить, что в этом государстве официально пока не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.