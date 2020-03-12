22 Сентября 2020
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ФСБ (2020) | Фото: Накануне.RU

В Москве, Челябинске и Тюмени ФСБ изъяла боеприпасы у незаконных торговцев оружием

236 единиц огнестрельного оружия было изъято силами ФСБ России и полиции у граждан Московской, Тюменской и Челябинской областей, участников крупнейшей подпольной сети, торговавшей оружием, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФСБ РФ.

Во время обысков по местам работы и проживания нелегальных оружейников было изъято четыре пулемета, 25 автоматов, 22 пистолета-пулемета, 19 винтовок и карабинов, 165 пистолетов и револьверов самодельное стреляющее устройство, а также шесть гранат. Кроме того, силовики изъяли более восьми килограммов взрывчатых веществ, 11 взрывателей различных модификаций, 15 метров огнепроводного шнура, около 1,5 тыс. патронов различного калибра, два приспособления для бесшумной стрельбы, более 100 основных частей оружия, комплектующие (пули, гильзы, капсюля) и оборудование для изготовления боеприпасов.

Курган, обнаружена граната Ф-1, оцепление, ФСБ России(2013)|Фото: Фото: Накануне.RU

оцепление, ФСБ России(2013)|Фото: Фото: Накануне.RU

ФСБ(2020)|Фото: Фото: Накануне.RU

Была пресечена деятельность двух подпольных мастерских по модернизации оружия.

Сейчас правоохранители выясняют, для чего группировке необходимо такое количество оружия.

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В Москве, Челябинске и Тюмени ФСБ изъяла боеприпасы у незаконных торговцев оружием

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Теги: оружие, боеприпасы, ФСБ, изъятие, торговля оружием



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