22 Сентября 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
рубли, деньги, купюры (2012) | Фото: ГУ МВД России пог. Москве

На Ямале при реализации нацпроектов воруют миллионами

Первый заместитель прокурора Ямала Владимир Мартынов провёл заседание межведомственной рабочей группы по противодействию преступлениям при реализации нацпроектов. На ней прозвучала информация, что время работы над ними украдено 23 млн руб. из бюджета, сообщили Накануне.RU в окружной прокуратуре.
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В заседании рабочей группы приняли участие руководители региональных управлений ФАС, ФНС, Федерального казначейства, Счетной палаты, полиции, ФСБ, представители органов власти. Всего с начала 2019 г. прокуратура нашла 208 нарушений при реализации национальных проектов. Внесено 71 представление. 18 лиц привлечены к административной ответственности.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Рабочая группа, преступления при реализации нацпроектов, прокуратура Ямала(2020)|Фото: Прокуратура ЯНАО

Рабочая группа, преступления при реализации нацпроектов, прокуратура Ямала(2020)|Фото: Прокуратура ЯНАО

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На Ямале при реализации нацпроектов воруют миллионами

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Теги: нацпроекты, Владимир Мартынов, прокуратура, проверка



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