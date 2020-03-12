22 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
Михаил Мишустин (2020) | Фото: Накануне.RU

Мишустин на фоне доллара по 74: "Экономика устойчива, риска эпидемии коронавируса нет"

Глава российского правительства Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров на фоне резкого ослабления рубля на Московской бирже. Так, курс доллара впервые с марта 2016 года превысил 73 рубля, евро стоит более 82 рублей.

По поводу коронавируса COVID-19 премьер-министр заявил: "Несмотря на острую ситуацию за пределами России, угроза распространения инфекции в нашей стране сведена до минимума". Он попросил россиян, а в особенности москвичей, с пониманием отнестись к мерам профилактики распространения вируса.

Что касается экономики, то она, по мнению Мишустина, "имеет большой запас прочности". "Ситуация в российской экономике под контролем даже в условиях нестабильности глобальных рынков, принимаются меры по стабилизации ситуации", - заявил глава правительства. Он рассказал и о некоторых мерах, которые предпринимают власти по стабилизации ситуации. В частности, прорабатываются меры для углубления импортозамещения в ряде сфер и отраслей.

Мишустин высказался и по поводу срыва нефтяной сделки. Он отметил, что не Россия была инициатором выхода из соглашения ОПЕК+. Ранее ряд членов организации, в том числе Саудовская Аравия, заявляли о принципиальном нежелании РФ идти на условия сделки и компромиссы по ней.

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Мишустин на фоне доллара по 74: "Экономика устойчива, риска эпидемии коронавируса нет"

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Теги: михаил мишустин, правительство, коронавирус, бюджет, экономика



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