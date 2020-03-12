В Кургане завершено расследование уголовного дела экс-директора ООО "Мультипласт" Ивана Шумского

В Кургане завершили расследование уголовного дела в 36 томов в отношении экс-директора фирмы "Мультипласт" Ивана Шумского.

Мужчина обвиняется в невыплате зарплаты. Следствие считает, что Шумский и коммерческий директор этой же фирмы Михаил Третьяков, который сейчас находится в международном розыске и скрывается от силовиков, с сентября 2017 года по апрель 2019 года не платили зарплату более чем 25 сотрудникам.

"С января 2018 года по апрель 2019 года более двух месяцев ими не выплачивалась зарплата 95 работникам, общий долг составил около 8 млн руб.", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Стоит отметить, что у Шумского и Третьякова были деньги на расчетных счетах и в кассе предприятия, однако они не рассчитывались с сотрудниками.

Потерпевшими по уголовному делу признаны более 100 человек. Сейчас задолженность уже погашена на 5,5 млн руб. На имущество Шумского в размере 600 тыс. руб. наложен арест.

Напомним, в конце декабря прошлого года по делу "Мультипласта" судом уже была определена мера пресечения для заместителя главы Шадринского района Зауралья Вячеслава Рознина и Ивана Шумского, начальника ПТО "Мультипласта" Евгений Рябцев поместили под домашний арест.

По версии следствия, преступники вступили в сговор с целью нажиться за счёт госбюджета, направленного на развитие сельских территорий в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года".

Это касается выполнения работ под компактную жилищную застройку в селе Мальцево, а также на сетях водоснабжения села Верхозино. Были сделаны, подписаны и оплачены поддельные акты выполненных работ на общую сумму более 18 млн руб. - деньги были похищены.

Также с июня 2015 по апрель 2017 года Рябцев и Шумский сделали фиктивные акты о выполнении работ в рамках муниципального контракта по строительству водопровода в селе Кетово под Курганом. Они также были подписаны и оплачены. Из бюджета было похищено 15 млн руб.