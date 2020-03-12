На Южном Урале из-за коронавируса отменили фестиваль "Крымская весна"

В Челябинской области отменили фестиваль "Крымская весна" из-за риска распространения коронавируса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

"Ссылаясь на рекомендации оперативного штаба, Правительства РФ, в Челябинской области также принято решение об отмене массовых мероприятий. Особенно это касается проведения мероприятий в закрытых помещениях с участием более 500 человек. Лучше лишний раз побыть дома, избегать толпы во избежание передачи инфекционных заболеваний", - отметила заместитель директора Роспортебнадзора Светлана Лучинина.

Добавим, что в настоящий момент случаев заболевания коронавирусом в регионе не выявлено.