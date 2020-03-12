22 Сентября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
педофил (2016) | Фото: tut.by

Уральский садист получил три года колонии за издевательства над ребенком

Суд на Среднем Урале вынес приговор 44-летнему жителю одного из поселков Серовского района. Его признали виновным в истязании девочки и отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в первой половине 2019 года уралец, каждый раз будучи пьяным, четыре раза причинял побои 10-летней дочери своей сожительницы. Как показало расследование, он наносил девочке удары веником и ремнем.

Впоследствии мужчина сознался в содеянном. Он пояснил, что всему виной его пристрастие к алкоголю, снижающее самоконтроль и повышающее агрессивность.

Суд вынес свой приговор: три года лишения свободы. Отбывать срок садист будет в исправительной колонии общего режима.

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Уральский садист получил три года колонии за издевательства над ребенком

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Теги: садист, девочка, суд, приговор



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