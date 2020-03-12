В столице Казахстана отменен парад в честь 75-летия Победы – из-за коронавируса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился отменить парад в честь 75-летия Победы в Нур-Султане. Это связано с профилактикой коронавируса COVID-19.

Казахстан является одной из немногих стран, где пока официально не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции. Тем не менее, власти решили действовать упреждающе. Меры профилактики заболевания обсуждались сегодня на совещании Токаева с министром здравоохранения.

Токаев, в частности, распорядился временно запретить массовые культурные и спортивные мероприятия, конференции и выставки.

"Будет усилен санитарный режим во всех местах массового скопления людей, включая торговые центры, рынки, объекты пищевой промышленности, вокзалы и аэропорты. Начало весенних каникул в школах будет перенесено на 16 марта 2020 года, высшие учебные заведения перейдут на дистанционное обучение. Дополнительные ограничительные меры затронут международные авиационные перевозки", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Парады в честь 75-летия Победы должны пройти также в Белоруссии и российских городах, в том числе главный парад на Красной площади в Москве. Свое присутствие на параде подтвердили уже некоторые главы государств, правда, пока не известно, останется ли их позиция неизменной в связи с пандемией коронавируса.