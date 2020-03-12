В Кургане будут судить мошенницу, которая пряталась от правоохранительных органов в Рязани

В Кургане суда ждет мошенница, которая скрывалась от полиции в Рязани.

В мае прошлого года злоумышленница представилась сотрудникам второй горбольницы в Кургане работницей таможни и пообещала помочь купить дорогой смартфон, якобы конфискованный до этого. Одна из медиков ей поверила и передала как аванс за телефон 10 тыс. руб.

Пациентке этой же больницы мошенница пообещала помочь с трудоустройством на работу. Пациентка передала женщине 6 тыс. руб. и еще 7 тыс. руб., чтобы она положила деньги на банковскую карту.

Мошенница выписалась из больницы и убежала с деньгами. Ранее она уже была судима за аналогичные преступления, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Ее объявили в федеральный розыск и задержали в Рязани.