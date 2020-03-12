22 Сентября 2020
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Пояс коронавируса (2020) | Фото: twitter.com/azamataka

Инфекционист назвал "коронавирусный пояс" совпадением. Такие зоны есть и по другим заболеваниям

Инфекционист назвал "коронавирусный пояс" совпадением - аналогичные зоны есть и по другим заболеваниям. Такое мнение высказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей минздрава Свердловской области и УрФО, заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии медицинского университета, д.м.н., профессор Алебай Сабитов.

"Пока я вижу это, как совпадение. Хотя в инфекционных заболеваниях всегда есть определённые эндемичные зоны, регионы. Например, в Африке есть "менингококковый пояс", где показатели заболеваемости менингококковой инфекцией выше. Он совпадает с территорией экватора, как пример. Я допускаю, что это может быть не случайно, но это надо показать и доказать", - заявил профессор корреспонденту Накануне.RU в кулуарах I конгресса инфекционистов УрФО в Екатеринбурге.

Напомним, накануне в сети появилась карта "коронавирусного пояса", демонстрирующая, что очаги распространения заболевания расположены вблизи сороковой параллели.

Пояс коронавируса(2020)|Фото: twitter.com/azamataka

Эксперты ранее предположили, что географическая привязка заболеваемости может иметь отношение к климату, а не местности, и изменится с наступлением лета. Сабитов отметил, что измениться она может еще и в связи с мутацией вируса.

"Видите, в чём дело, вирус это всё-таки простейшее, но живое существо, и оно может мутировать. Вирус может видоизменяться в процессе циркуляции как в человеческом организме, так и в организме животного. Классический опыт Луи Пастера, который прививал вирус бешенства, показывает, что заболеваемость зависит от восприимчивости организма. К примеру, дети не болеют коронавирусом. В одном из докладов предполагается, что это из-за специфики рецепторов, которыми вирус не может к ним прикрепиться. Но ведь может быть и так, что вирус мутирует, у него появятся такие рецепторы, которые будут хвататься за всё", - отметил инфекционист.

В докладе было заявлено, что среди всех больных появилась двое детей, зараженных коронавирусом, однако по сравнению с общим количеством заражённых, по словам Сабитова, это больше походит на исключение.

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Инфекционист назвал "коронавирусный пояс" совпадением. Такие зоны есть и по другим заболеваниям

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Теги: коронавирусный пояс, менингококковый пояс, алебай сабитов, мутация вируса



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