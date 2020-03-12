22 Сентября 2020
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Общество В России За рубежом
(2019) | Фото: twitter.com/RT_russian

Индия с 13 марта аннулирует туристические визы из-за коронавируса

Индия с 13 марта (пятница) аннулирует ранее выданные визы, в том числе туристические и электронные туристические (touriste-visa), об этом сообщается на сайте посольства страны в России.

Приостановка действия виз продлится до 15 апреля, она распространяется на все штаты Индии, в том числе на популярный в России штат Гоа. Распоряжение не относится к туристам, которые уже находятся на территории страны.

Эта мера связана с риском распространения коронавируса COVID-19.

В Ростуризме отметили, что эта мера делает невозможными поездки в Индию российских туристов. В ведомстве порекомендовали туроператорами заменить туры данного направления на другие или "осуществить поиск иных решений, максимально учитывающих взаимные интересы обеих сторон".

Туристам в агентстве посоветовали для замены или возврата тура обращаться по месту его приобретения "в соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации и законодательством о защите прав потребителей".

Между тем, ранее стало известно, что власти Шри-Ланки приостановили выдачу виз по прибытии.

На данный момент в Индии официально подтверждено 62 случая заражения коронавирусом COVID-19, один человек скончался, четверо – выздоровели. На Шри-Ланке зарегистрировано два случая заболевания. Всего в мире заразилось уже более 126 тыс. человек, 4,6 тыс. из них умерли.  

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Индия с 13 марта аннулирует туристические визы из-за коронавируса

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Теги: коронавирус, covid-19, индия, шри-ланка, отмена виз, туризм, ростуризм



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