"Против" - никто. Свердловские депутаты одобрили поправки в Конституцию

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области утвердили поправки в Конституцию РФ, предложенные в январском послании Владимира Путина Федеральному собранию и других его выступлениях.

Напомним, 11 марта Госдума в третьем чтении приняла предложенный проект поправок в Конституцию, депутаты в едином порыве проголосовали "за", исключение составили воздержавшиеся представители КПРФ. В тот же день поправки утвердили в Совете Федерации при единственном сенаторе, выступившем против – Вячеславе Мархаеве. Сегодня, 12 марта, изменения в Основной закон страны рассматриваются в региональных парламентах.

Как передает корреспондент Накануне.RU, голосование в свердловском заксобрание предваряла небольшая дискуссия.

Глава фракции КПРФ Александр Ивачев удивился: "Как может быть политическая независимость, если даже в советах директоров госкомпаний есть иностранные граждане?" Он напомнил, что КПРФ предлагала поправки о национализации природных богатств, об отмене повышения пенсионного возраста.

А депутат от "СР" Андрей Жуковский выступил с инициативой "объединиться против общего врага и показать, кто на Земном шарике главный".

Впрочем, никто из парламентариев в итоге не проголосовал против поправок.

Обращаясь к депутатам, свердловский губернатор Евгений Куйвашев сказал: "Проголосовав за поправки Конституции, вы отдали голоса за сильную суверенную Россию, за стабильность в обществе".