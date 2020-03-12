22 Сентября 2020
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Общество Курганская область
врачи, больница, регистратура (2019) | Фото:Накануне.RU

Главврач районной больницы в Зауралье ездила на концерты в Курган на служебном автомобиле

Главврача Белозерской центральной районной больницы в Курганской области Елену Головачеву осудили и приговорили к штрафу, ее признали виновной в самоуправстве.

В 2018 году она использовала в личных целях служебный автомобиль, а именно ездила на концерты в областную филармонию в Курган.

В связи с допущенными нарушениями требований антикоррупционного законодательства прокурор возбудил в отношении должностного лица дело об административном правонарушении, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Ранее известная телеведущая Ксения Собчак в своих соцсетях высмеяла поступок Головачевой и выразила надежду, что главврач посещала концерты, а не давала их сама.

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Главврач районной больницы в Зауралье ездила на концерты в Курган на служебном автомобиле

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Теги: Елена Головачева, главврач, Белозерская ЦРБ, самоуправство, машина, концерты, бензин



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