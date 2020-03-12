Жителей Пермского края, прибывших из-за границы, будут отправлять на карантин

22 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Приволжский ФО Пермский край
коронавирус (2020) | Фото: www.instagram.com/pushkino_rb

Жителей Пермского края, прибывших из-за границы, будут отправлять на карантин

Жителей Пермского края, вернувшихся из Китая, Южной Кореи, Ирана и Италии после возвращения в регион будут помещать на домашний карантин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава.

В режиме домашней изоляции они будут находиться 14 дней вне зависимости от самочувствия.

"Во время вынужденного отсутствия на работе вы не теряете заработную плату. Больничные листы будут выдаваться независимо от самочувствия, даже здоровым людям, которые были в КНР, Южной Корее, Иране, Италии и получили предписание о нахождении в изоляции главного санитарного врача региона. Просим вас с пониманием отнестись к вынужденным мерам безопасности, соблюдать предписания врачей и не покидать свои дома", - говорится в сообщении минздрава.

Напомним, по данным на сегодня, 12 марта, 32 человека в России получили диагноз коронавирус нового типа. Больше всего заболевших - 16 человек - в Москве, по три в Казани, Липецке и Подмосковье, двое в Питере и по одному заболевшему в Чите, Тюмени, Нижнем Новгороде, Белгороде и Калининграде.

На домашнем карантине содержатся 8153 человека, в изоляторах - 463, это граждане Китая.

С нового года сделано 33 тыс. 250 тестов на COVID 19.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Жителей Пермского края, прибывших из-за границы, будут отправлять на карантин

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, пневмония, Роспотребнадзор, карантин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 13.03.2020 15:59 Мск В Прикамье расширен список стран, после посещения которых туристов отправят на обязательный карантин

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети