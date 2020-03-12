Жителей Пермского края, прибывших из-за границы, будут отправлять на карантин

Жителей Пермского края, вернувшихся из Китая, Южной Кореи, Ирана и Италии после возвращения в регион будут помещать на домашний карантин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава.

В режиме домашней изоляции они будут находиться 14 дней вне зависимости от самочувствия.

"Во время вынужденного отсутствия на работе вы не теряете заработную плату. Больничные листы будут выдаваться независимо от самочувствия, даже здоровым людям, которые были в КНР, Южной Корее, Иране, Италии и получили предписание о нахождении в изоляции главного санитарного врача региона. Просим вас с пониманием отнестись к вынужденным мерам безопасности, соблюдать предписания врачей и не покидать свои дома", - говорится в сообщении минздрава.

Напомним, по данным на сегодня, 12 марта, 32 человека в России получили диагноз коронавирус нового типа. Больше всего заболевших - 16 человек - в Москве, по три в Казани, Липецке и Подмосковье, двое в Питере и по одному заболевшему в Чите, Тюмени, Нижнем Новгороде, Белгороде и Калининграде.

На домашнем карантине содержатся 8153 человека, в изоляторах - 463, это граждане Китая.

С нового года сделано 33 тыс. 250 тестов на COVID 19.