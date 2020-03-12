В Ноябрьске утверждено мировое соглашение по детскому центру, оказавшемуся в центре скандала с голодовкой и "антикоррупционным спектаклем"

В Ноябрьске утверждением в суде мирового соглашения закончился спор о здании детского центра, который разгорелся между мэрией и двумя бизнесменами. Ранее разбирательство стало причиной голодовки одного из предпринимателей, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, конфликт разгорелся весной 2019 г. из-за досугового центра "Парк" и земли, на которой он стоит. В нём расположены детские кафе, игровые автоматы, тир, театральная сцена. Летом на площади перед зданием ездят детские машины, зимой дети могут покататься там же с горки. Владеют всем этим предприниматели Виктор Данилов и Геннадий Гунько. Данилов купил готовое здание в 2009 г., а участок, на котором стоит "Парк", арендовал у мэрии. Позже компаньоны предложили передвинуть участок на метр, чтобы исправить кадастровую ошибку и решить спор, однако суд принял решение в пользу мэрии, Данилов и Гунько обжаловали его. Администрация во время суда предложила выкупить здание за 3 млн руб. Владельцы же согласны продать "Парк" по рыночной или по кадастровой стоимости, последняя – 12,5 млн руб. за помещение в 200 "квадратов". В знак протеста против позиции администрации Гунько объявил голодовку, однако после личного обращения к нему мэра Алексея Романова отказался от акции.

"Подписано мировое соглашение. Мэрия выкупит землю. Компенсация должна быть выплачена до 1 июня", - сообщил Накануне.RU Данилов.