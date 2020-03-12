Высота в Северной Осетии названа именем уроженца Зауралья - главы внешней разведки в годы Второй мировой войны

Именем разведчика Павла Фитина, который родился в Курганской области, названа высота в национальном парке "Алания" в Северной Осетии.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Курганской области, распоряжение подписал глава российского правительства Михаил Мишустин 18 февраля этого года, уже к концу месяца на пик Фитина поднялись альпинисты, установили там Знамя Победы и портрет Павла Фитина.

Разведчик родился в 1907 году в селе Ожогино Курганской области, с 1938 года работал в НКВД, с 1939 года стал начальником внешней разведки.

После войны разведчик возглавлял Министерство госбезопасности Казахской ССР. В селе Ожогино Шатровского района сейчас стоит мемориал памяти Фитина.