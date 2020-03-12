22 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Святослав Вакарчук Океан Эльзы (2016) | Фото:youtube.com

Вакарчук покинул пост лидера партии "Голос"

Певец и депутат Рады Святослав Вакарчук покинул пост главы созданной им перед выборами в Раду партии "Голос". Об этом он заявил сам.

По его словам, он хочет уступить дорогу новым политикам, но совсем из политики не уходит.

При этом он покинул пост лидера после заявлений об офшорах. Юрист Андрей Портнов заявил, что Вакарчук уклоняется от уплаты налогов, используя швейцарский банк, у которого открыты счета на британских Виргинских островах.

"Вы герой майдана, пойманный на вашем обычном занятии - хищениях и кражах. Вся ваша фракция должна публично прокомментировать ваши офшоры и отмывание нелегальных доходов", - сказал Портнов, пообещав инициировать уголовное производство.

"Вакарчук ушел на дно опять. Всегда считал его тряпкой", - прокомментировал политолог Юрий Романенко.

Отметим, что на выборах в Раду в июле 2019 года "Голос" набрал 5,8%, едва преодолев проходной барьер. По данным февральского опроса, сейчас рейтинг партии всего 1%. Большинство экспертов еще в прошлом году отмечали искусственность создания этой партии под парламентские выборы.

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Вакарчук покинул пост лидера партии "Голос"

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Теги: Украина, Святослав Вакарчук



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