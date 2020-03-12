"Урал" не будет продавать билеты на свои ближайшие домашние матчи в РПЛ

Футбольный клуб "Урал" сегодня объявил о приостановке реализации билетов и абонементов на свои ближайшие домашние матчи в Российской Премьер-лиге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, мера принята в связи с ограничениями при проведении массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек на территории Свердловской области до конца апреля 2020 года. В настоящий момент "Урал" проводит консультации с руководством региона, а также ожидает подробной разъяснительной информации по данной проблеме.

"Официальная позиция клуба, а также важная информация для болельщиков будут опубликованы позже, просим с пониманием отнестись к данной ситуации и набраться терпения", - говорится в заявлении уральской команды.

Напомним, ранее турнир по дзюдо "Большой шлем-2020" в Екатеринбурге был полностью отменен из-за коронавируса.