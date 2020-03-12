ЧЭМК отказывается подписать соглашение о повышении зарплаты рабочим сверх уровня инфляции

Челябинский электрометаллургический комбинат собирается отказаться от присоединения к Отраслевому тарифному соглашению. Об этом руководство предприятия уведомило профсоюзный комитет, сообщили Накануне.RU в челябинской областной организации ГМПР.

Отраслевое тарифное соглашение по горно-металлургическому комплексу на 2020–2022 годы было заключено в декабре прошлого года между ГМПР и общероссийским объединением работодателей АМРОС. Как отмечают в профсоюзе, документ содержит целый комплекс значимых социальных гарантий и выплат. В частности, обязательный рост средней зарплаты сверх уровня инфляции, размер минимальной зарплаты работников основного и неосновного производств.

ЧЭМК может стать единственным предприятием, которое не согласилось присоединиться к соглашению. При этом, как считают в профсоюзе, у предприятия есть все финансовые возможности для выполнения Отраслевого тарифного соглашения. Так, выручка за период с 2012 по 2018 гг. выросла на 69,3% – с 35,5 до 60,1 млрд рублей, а чистая прибыль за этот же период более чем в 25 раз - с 0,3 до 7,65 млрд руб.

Напомним, 16 мая 2019 года рабочие ЧЭМК прямо перед входом на предприятие устроили акцию протеста из-за низких зарплат. Руководство предприятия после стихийного митинга пообещало проиндексировать заработную плату. В июне на ЧЭМК подписали приказ об индексации заработной платы.

ЧЭМК - крупнейший производитель ферросплавов в России. Совладельцы предприятия - Юрий Антипов и Александр Аристов.