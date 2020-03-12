Лукашенко перенес традиционную пресс-конференцию. Одна из причин – коронавирус

Пресс-конференция президента Белоруссии "Большой разговор" переносится с 12 марта на неопределенный срок. Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

"Если вы намекаете на отмену названного мероприятия в связи с распространением вируса, то отвечу так: дело не только и не столько в коронавирусе. Хотя позиция президента в этом вопросе однозначна: шапкозакидательства и беспечного отношения к ситуации быть не должно, сейчас всем нужно быть очень аккуратными", - сказала Эйсмонт порталу Tut.by.

Перенос "Большого разговора", по словам пресс-секретаря президента, связан с наслоением важнейших политических мероприятий в графике президента.

"Это и обращение с ежегодным посланием к народу и Национальному собранию, зарубежный визит и серия поездок по стране, ряд интервью, которые уже серьезно проработаны и обещаны вашим коллегам", - отметила пресс-секретарь.

Между тем, в околополитических анонимных telegram-каналах появилась информация о недомогании Александра Лукашенко.