22 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР
Александр Лукашенко (2020) | Фото: youtube.com/user/CTVBY/

Лукашенко перенес традиционную пресс-конференцию. Одна из причин – коронавирус

Пресс-конференция президента Белоруссии "Большой разговор" переносится с 12 марта на неопределенный срок. Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

"Если вы намекаете на отмену названного мероприятия в связи с распространением вируса, то отвечу так: дело не только и не столько в коронавирусе. Хотя позиция президента в этом вопросе однозначна: шапкозакидательства и беспечного отношения к ситуации быть не должно, сейчас всем нужно быть очень аккуратными", - сказала Эйсмонт порталу Tut.by.

Перенос "Большого разговора", по словам пресс-секретаря президента, связан с наслоением важнейших политических мероприятий в графике президента.

"Это и обращение с ежегодным посланием к народу и Национальному собранию, зарубежный визит и серия поездок по стране, ряд интервью, которые уже серьезно проработаны и обещаны вашим коллегам", - отметила пресс-секретарь.

Между тем, в околополитических анонимных telegram-каналах появилась информация о недомогании Александра Лукашенко.

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Лукашенко перенес традиционную пресс-конференцию. Одна из причин – коронавирус

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Теги: александр лукашенко, перенос, пресс-конференция, коронавирус



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