Украина согласилась на диалог с Донбассом при посредничестве России и Европы?

На состоявшейся вчера встрече в Минске участники Контактной группы договорились создать специальный орган для прямого диалога между Украиной и Донбассом. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе МИД ДНР.

Заседание Контактной группы проходило в расширенном составе, в его работе приняли участие замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак и глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Идея заключается в создании площадки для прямого обсуждения двумя сторонами конфликта вопросов, требующих урегулирования в соответствии с Комплексом мер", - отметили в донецком МИДе.

В ДНР приветствуют такое решение, считая, что оно приведет к положительным результатам.

Украина сообщила свою версию. Офис президента заявил, что речь шла об обмене пленными, разведении войск и открытии новых КПП. А также о создании Консультативного совета в составе политической подгруппы после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии. Цель - выполнить договоренности, достигнутые в Париже на встрече лидеров "Нормандской четверки" 9 декабря.

Кроме этого, в Киеве сообщили, что Контактная группа договорилась о новом разведении сил и открытии новых пунктов пропуска - в Золотом и Счастье. Хотя в ДНР заявили, что Украина так и не предложила приемлемых вариантов новых участков разведения сил.

Козак же сказал после встречи, что они с Ермаком договорились "о новых механизмах взаимодействия для поиска политических решений по урегулированию конфликта". Также, по его словам, в течение недели будет верифицирован список для нового обмена пленными.

В целом по итогам встречи сложно понять, чем именно они отличаются от предыдущих встреч, после которых заявлялось примерно то же самое. При этом Козак подчеркнул, что может начаться диалог между Киевом и Донбассом при посредничестве сторон "нормандского формата", однако "пока больше говорить не надо, нужно очень бережно относиться к этим договоренностям для того, чтобы они не сорвались".

Интересно, что украинские СМИ акцентируют внимание на открытии новых КПП и обмене пленными. О возможном диалоге почти не упоминается.

Украинский военный обозреватель Михаил Жирохов считает, что с приходом Козака изменилась стратегия и тактика России в переговорах и сейчас происходит "определенное принуждение к переговорам".

Украинские неонацисты из "Движения сопротивления капитуляции" еще накануне встречи в Минске заявили, что власти специально вводят карантин, чтобы принять какие-то решения по Донбассу.

"По нашей информации, готовится пакет капитулянтских решений, в частности изменение избирательного законодательства для выборов в ОРДЛО осенью… Очевидно, что на наших глазах происходит полномасштабная реализация сценария Русская весна-2", - говорится в заявлении неонацистов.

Как отметил представитель ЛНР Родион Мирошник, стороны договорились не раскрывать деталей договоренностей, поэтому об их истинном содержании можно только гадать.