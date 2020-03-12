В Перми объявлен аукцион на исследования состояния здания, которое просили под муниципальную школу

В Перми проверят состояние дома №12 по Голева, где квартирует частное образовательное учреждение. По соседству с ним расположена переполненная муниципальная школа, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в расположенной по адресу улица Гоголева, 8 школе №25 в две смены учатся 1 тыс. 77 ребят при норме в 850. По соседству (в доме №12 по той же улице) работает частное лицензированное образовательное учреждение, здание которого родители учеников 25-й школы ранее просили передать под муниципальную школу. Антимонопольщики проверяли, законно ли в Перми передали в аренду частной организации корпус школы №25. В краевом управлении ФАС Накануне.RU ранее сообщили, что нарушений антимонопольных законов в передаче здания нет.

МКУ "Содержание муниципального имущества" объявило на Госзакупках аукцион. Организация ищет компанию, которая провела бы "детально-инструментальное обследование технического состояния строительных конструкций и инженерных коммуникаций дома №12 по Голева". Начальная сумма контракта – 476 тыс. руб. 11 марта стартовал приём заявок, он продлится до 19-го. По данным заявки, преимущество при выборе подрядчика отдадут представителям малого бизнеса или социально ориентированным некоммерческим организациям. Срок выполнения контракта – с момента заключения до 31 мая.