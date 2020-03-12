"Атомстройкомплекс" заявил о клевете по поводу пожаров в расселяемых домах на Уралмаше

"Атомстройкомплекс" выступил с заявлением по поводу пожаров в домах на Уралмаше в Екатеринбурге, попадающих под расселение.

Ранее в социальных сетях пользователи обвинили застройщиков, работающих на данных территориях, в поджогах двухэтажных домов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекса", компания не имеет никакого отношения к участкам, на которых расположены дома по адресам 40 Лет Октября, 39 и 40 Лет Октября, 31.

"Дом по улице Авангардная, 7, действительно, находится на территории, по которой у нас заключен договор развития застроенных территорий. Однако в планах компании на 2020-й год расселения этого дома нет. Застройщику невыгодно расселять дом заранее. Как правило, эта процедура начинается, когда определены сроки строительства. Что касается установления причин пожаров, это должны делать специалисты", - заявили в пресс-службе.

Там добавили, что по факту клеветы в адрес "Атомстройкомплекса" и первых лиц компании могут быть возбуждены уголовные дела.

Напомним, ранее жители частного сектора Уралмаша провели несколько акций протеста против застройки территории многоэтажками. В мэрии Екатеринбурга называют протест людей против генплана надуманным.