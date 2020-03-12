Путин назвал Ходорковского "жуликом"

Владимир Путин прокомментировал положение российского бизнеса, состояние инвестиционного климата и громкие дела в отношении бизнесменов. Судя по всему, президент считает, что всё хорошо.

Так, президент заявил, что за последние 10 лет и большой, и малый бизнес серьезно изменился, как и подход государства. А дело Майкла Калви счел некорректным сравнивать с Магнитским и Ходорковским.

"Ходорковский — жулик, и их компания замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах. Вот в этом же проблема. И их осудили в соответствии с российским законом. Не доказано лично его участие в организованных убийствах, но сами убийства имели место быть. Они доказаны. В том числе сотрудниками их службы безопасности. Что касается Калви, ну сейчас правоохранительные органы, суд разбирается", - заявил Путин в интервью ТАСС.