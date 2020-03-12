В Тюменской области в восемь раз увеличен имущественный ценз для инвалидов

Депутаты Тюменской областной думы рассмотрели поправки, внесённые губернатором Александром Моором, касающиеся увеличения имущественного ценза для инвалидов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее глава региона предложил сделать ценз подвижным и зависимым от стоимости одного "квадрата", которая меняется каждый год. Кроме того, в нём не должна учитываться стоимость средств реабилитации. Это позволит поднять верхнюю границу ценза в восемь раз и увеличит число тех, кто может получить поддержку, полагает губернатор.

"Ценз будет увеличен в восемь раз. При его расчёте не будет учитываться цена автомобиля, оборудованного специальными средствами, позволяющими управлять машиной людям с патологиями нижних конечностей. Предоставить жильё всем желающим мы не можем. Ценз позволит сделать это по отношению к наиболее нуждающимся", - отметила глава комитета парламента по экономической политике и природопользованию Инна Лосева.

Либерал-демократ Глеб Трубин напомнил 2018 г., когда его фракция вносила аналогичный законопроект.

"Коллеги из партии большинства инициативу не поддержали. ЛДПР аккумулирует чаяния людей в виде законопроектов. Жилищные проблемы – на первом-втором местах по количеству обращений. Надо изучить их, а не ждать, пока другие субъекты будут принимать те или иные законы", - сказал Трубин.

Коммунист Юрий Юхневич отметил, что закон важный, но "чтобы добиться его принятия, инвалидам пришлось приложить много усилий". Депутаты приняли поправки при 44 голосах "за" и одном не голосовавшем парламентарии.