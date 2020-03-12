22 Сентября 2020
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Общество Тюменская область
Александр Моор, Тюменская областная дума (2018) | Фото: Накануне.RU

В Тюменской области в восемь раз увеличен имущественный ценз для инвалидов

Депутаты Тюменской областной думы рассмотрели поправки, внесённые губернатором Александром Моором, касающиеся увеличения имущественного ценза для инвалидов, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Напомним, ранее глава региона предложил сделать ценз подвижным и зависимым от стоимости одного "квадрата", которая меняется каждый год. Кроме того, в нём не должна учитываться стоимость средств реабилитации. Это позволит поднять верхнюю границу ценза в восемь раз и увеличит число тех, кто может получить поддержку, полагает губернатор.

"Ценз будет увеличен в восемь раз. При его расчёте не будет учитываться цена автомобиля, оборудованного специальными средствами, позволяющими управлять машиной людям с патологиями нижних конечностей. Предоставить жильё всем желающим мы не можем. Ценз позволит сделать это по отношению к наиболее нуждающимся", - отметила глава комитета парламента по экономической политике и природопользованию Инна Лосева.

Либерал-демократ Глеб Трубин напомнил 2018 г., когда его фракция вносила аналогичный законопроект.

"Коллеги из партии большинства инициативу не поддержали. ЛДПР аккумулирует чаяния людей в виде законопроектов. Жилищные проблемы – на первом-втором местах по количеству обращений. Надо изучить их, а не ждать, пока другие субъекты будут принимать те или иные законы", - сказал Трубин.

Коммунист Юрий Юхневич отметил, что закон важный, но "чтобы добиться его принятия, инвалидам пришлось приложить много усилий". Депутаты приняли поправки при 44 голосах "за" и одном не голосовавшем парламентарии.

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В Тюменской области в восемь раз увеличен имущественный ценз для инвалидов

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Теги: инвалиды, имущественный ценз, Александр Моор, Андрей Романов



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