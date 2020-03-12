Депутаты облдумы Зауралья на внеочередной сессии поддержали поправки в Конституцию

Депутаты Курганской областной Думы на внеочередном заседании одобрили поправки в Конституцию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

Спикер областной думы Дмитрий Фролов отметил, что социальная сфера является самой обширной по числу предлагаемых поправок. В частности, закрепляется обязательная индексация пенсии, устанавливается минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума. Кроме того, часть поправок касается сохранения статуса традиционной семьи.

"Предложение внести в Основной закон пункт о защите традиционных семейных ценностей и закрепить понятие семьи как "союза мужчины и женщины" считаю абсолютно правильным", - заявил он.

Говоря о поправках, касающихся невозможности отчуждения территорий, он подчеркнул, что это соответствуют общественному запросу.

"Неотчуждаемость территорий рассматривается как важнейший, приоритетный принцип существования России", - считает спикер.

Депутаты на голосовании поддержали закон о поправке к Конституции. Соответствующее постановление вступает в силу со дня его принятия и будет направлено в Совет Федерации.

Напомним, накануне законопроект о поправках в Конституцию был принят в третьем чтении Госдумой и одобрен в Совете Федерации.