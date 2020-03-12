Некогда раздумывать: как региональные заксобрания голосуют по поправкам в Конституцию

После того, как 11 марта поправки в Конституцию (в том числе поправку Терешковой об обнулении президентских сроков для Путина) в третьем чтении одобрила Госдума и положительно оценил Совет Федерации, законопроект поступил в регионы. Его должны рассмотреть региональные законодательные собрания. Для прохождения закона его должны одобрить не менее двух третей заксобраний субъектов РФ.

Процесс уже начался на Дальнем Востоке. Так, поправки одобрили законодатели Приморья. "Я лично провел десятки встреч с различными категориями граждан, и на каждой видел искреннюю заинтересованность людей, - сказал председатель краевого парламента Александр Ролик. - Это неслучайно. Поправки в Конституцию – это ответ президента на запрос жителей о переменах в стране. При этом сделан основной акцент на социальную поддержку людей, стабильную и единую государственную власть, территориальную целостность и защиту традиционных ценностей народов страны. Именно эти сферы затронули ключевые изменения Конституции, предложенные президентом России".

Южнокурильск

Изменения в Конституцию поддержали в Сахалинской областной думе. "Для нас, дальневосточников, как и для всех жителей приграничных регионов, жизненно важно, что в Конституции будет закреплено положение о территориальной целостности России. Точка зрения сахалинских парламентариев по этому вопросу известна, мы ее не раз озвучивали на всех уровнях – для нас курильской проблемы нет, как нет лишних российских земель", - заявил спикер регионального парламента Андрей Хапочкин.

Ил Тумэн (заксобрание) Республики Саха (Якутия) в эти минуты рассматривает поправки, а в Народном Хурале Бурятии заседание по поводу поправок вот-вот начнется.

Поправки в Конституцию одобрили и депутаты регионального заксобрания в Иркутской области (хотя коммунисты выступали против). Стоит отметить, что член Совета Федерации от администрации Иркутской области Вячеслав Мархаев накануне стал единственным парламентарием в российском парламенте, проголосовавшим против поправок. Даже в Госдуме его коллеги по КПРФ воздержались вместо того, чтобы голосовать против.