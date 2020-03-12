"Может, по наследству досталась". Крашенинников объяснил отсутствие запрета для чиновников на иностранную недвижимость

Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников объяснил советским наследием отсутствие в поправках в Конституцию запрета на иностранную недвижимость для чиновников и депутатов.

"Если кому-то по наследству досталась недвижимость в Белоруссии, на Украине или в Закавказье, что мы, должны ограничивать их дееспособность?" - возмутился он.

"Пусть декларируют и идут на выборы", - заявил Крашенинников.

Напомним, ранее газета "Ведомости" написала, что власти решили не вносить такую поправку, поскольку слишком много государственных мужей имеет такую собственность, им придется отказываться от нее или лишаться своих постов. При этом Крашенинников уже давал другое объяснение отсутствию поправки: "А почему надо запрещать? Если чиновник декларирует свою недвижимость, почему надо запрещать, а если он не декларирует - то это другой вопрос".