22 Сентября 2020
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Владимир Путин, Конституция (2020) | Фото: twitter.com/Kremlinpool_RIA

Крашенинников: Если граждане не одобрят поправки в Конституцию, то они не вступят в силу

Поправки в Конституцию, инициированные президентом Владимиром Путиным, не вступят в силу, если граждане не одобрят их на "всенародном голосовании" 22 апреля. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом, выступая в свердловском заксобрании, заявил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Если граждане поддержат - эти поправки вступят в силу, если не поддержат, то нет", - сказал он.

Напомним, 11 марта Госдума в третьем чтении приняла предложенный проект поправок в Конституцию, депутаты в едином порыве проголосовали "за", исключение составили воздержавшиеся представители КПРФ. В тот же день поправки утвердили в Совете Федерации при единственном сенаторе, выступившем против – Вячеславе Мархаеве. Сегодня, 12 марта, изменения в Основной закон страны рассматриваются в региональных парламентах.

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Крашенинников: Если граждане не одобрят поправки в Конституцию, то они не вступят в силу

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Теги: Павел Крашенинников, поправки



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