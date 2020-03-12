Депутаты заксобрания Челябинской области поддержали поправки в Конституцию. Фракция КПРФ - воздержалась

Депутаты Заксобрания Челябинской области большинством голосов одобрили поправки в Конституцию. Фракция КПРФ воздержалась, передает корреспондент Накануне.RU.

В повестке заседания было всего два вопроса. Первый – о проекте постановления ЗСО "О рассмотрении Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти".

С докладом по вопросу выступил заместитель председателя ЗСО Анатолий Брагин. Он напомнил, что в соответствии с законодательством поправки к Конституции необходимо одобрить и рассмотреть органам законодательной власти не менее, чем две трети субъектов РФ, только при этом условии продолжится дальнейшее работа над поправками. После этого он представил закон о поправках к Конституции и озвучил решение комитета ЗСО по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению – рекомендовано одобрить указанный закон.

Депутат ЗСО от "Справедливой России" Ольга Мухометьярова сообщила, что фракция "СР" в ЗСО поддерживает пакет поправок.

"В тех поправках, которые мы сегодня принимаем, 13 поправок внесены фракцией "Справедливая Россия" в Госдуме. 37 поправок вносили наши коллеги на федеральном уровне, 13 предложены к голосованию. В основном все поправки касаются социального пакета", - подчеркнула она.

Лидер южноуральских коммунистов Игорь Егоров отметил, что фракция КПРФ будет воздерживаться от принятия поправок.

"У нас внесены поправки по разным блокам, и они разные, но почему-то мы голосуем единым пакетом. На мой взгляд, голосование единым пакетом по такому широкому документу недопустимо. КПРФ говорит о том, что голосование должно быть за каждую поправку отдельно. Только при этом условии мы сможем понять, что люди от нас ждут, какие поправки в Конституцию они поддерживают. Конституция — это не комплексный обед, как назвала его Памфилова, что принимайте его в полном составе, какой есть, что не нравится – не кушайте, что нравится – кушайте. Конституция — это тот документ, по которому мы будем жить, по которому будет строиться наша страна. КПРФ внесла более 110 поправок, часть из них нашла отражения, но основные ключевые базовые поправки, это закрепление пенсионного возраста 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин, национализация природно-сырьевой были, не были включены. Именно эти поправки могли бы кардинально изменить экономическое состояние нашей страны. Поэтому сегодня фракция КПРФ будет воздерживаться от принятия этих поправок. С частью социальных поправок мы согласны, но с политическими мы не согласны в корне", - подчеркнул он.

На заседание областного парламента приехал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"Сегодняшнее рассмотрение — это важнейшее событие в политическом и в общенациональном значении. Мне принципиально, что мы так оперативно откликнулись на те предложения, которые обсуждались на рабочей группе. Изменения к основному закону назрели", - подчеркнул глава области.

По его словам, ситуация в России с момента принятия Конституции 1993 года кардинально изменилась.

"Упрочилась Российская государственность, окрепла национальная экономика. Россия стала вести независимую внешнюю политику, что закономерно вызывает неприятие, а порой и открытую агрессию, которую мы видим в частности через применение различных санкции. Вносимые поправки закрепляют достижения нашей страны за последние два десятилетия и призваны стать прочной основой для ее динамичного развития. Я приветствую новые конституционные нормы, которые утвердят социальные гарантии, усилят прозрачность власти и укрепят государственность", - заявил губернатор.

Он напомнил, что изменения в Конституцию будут приняты с одобрения граждан.

"Современная система власти должна адекватна отвечать задачам развития страны, быть сильной, мобильной, способной отвечать на риски и вызовы времени, активно действовать во имя благополучия людей. В современных реалиях это может обеспечить только сильная президентская вертикаль. Окончательное решение об изменении конституции будет принято гражданами на общероссийском голосовании 22 апреля. Убежден, что поправки отражают общественный запрос. Рассчитываю, что вы используете свой авторитет у ваших избирателей и сторонников, чтобы голосование 22 апреля прошло достойно при высокой активности наших земляков", - обратился Алексей Текслер к депутатам.

Завершило обсуждение поправок выступление спикера ЗСО Владимира Мякуша. Он заявил, что безоговорочно доверяет президенту, и призвал ЗСО поддержать курс главы государства.

"Горжусь тем, что у нас очень сильный президент, который ведет страну тем курсом, который одобряют большинство населения РФ. В настоящий момент он предложил конституционный путь движения. Россия использовала лимит на революцию. Мы должны эволюционным путем развиваться, и те поправки, которые были предложены, они позволят нам развиваться и уверенно смотреть в будущее. Я, встречаясь с нашими избирателями, слышал слова поддержки в адрес президента РФ. Эти слова поддержки, они как раз выразились в поправке Валентины Терешковой, которую также поддержали депутаты Госдумы, Совет Федерации. Я думаю и люди поддержат, потому что сегодня свою жизнь многие граждане связывают с надеждой на то, что Путин продолжит руководить страной. Это мое личное мнение, но я уверен, что его поддержат многие наши соотечественники. Сегодня нам важно всем объединиться и поддержать поправки, и сделать все, чтобы Россия достойно преодолела сегодняшний кризис, чтобы мы сказали людям, которые за нас голосуют, что мы, как и они, уверенно смотрим в будущее. Я призываю вас поддержать поправки и сегодня выразить мнение ЗСО, в том, что мы полностью поддерживаем курс и политику президента", - подчеркнул он.

Напомним, накануне законопроект о поправках в Конституцию был принят в третьем чтении Госдумой и одобрен в Совете Федерации.