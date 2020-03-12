В Тюмени пациенты с гаффской болезнью пошли на поправку

Пациенты, госпитализированные в токсикологическое отделение ОКБ №1, в связи с гаффской болезнью, пошли на поправку. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Их перевели из отделения реанимации и интенсивной терапии в общую палату.

"Пациенты чувствуют себя гораздо лучше. Благодаря опыту лечения, который был накоплен токсикологами в больнице №1, довольно быстро удалось их состояние стабилизировать", - сообщили в департаменте.

Напомним, что в Тобольском районе в октябре 2019 г. местные жители подхватили редкое заболевание. Они были госпитализированы с диагнозом "гаффская болезнь". В больницу поступили более 10 человек. Причиной болезни могло стать употребление рыбы, которую жертвы до этого поймали сами. Рыбу из озера Андреевского, расположенного вблизи деревни Ачиры, поставляли не только в города Тюменской области, но и в другие регионы – Югру и Челябинскую область. Принято решение на год запретить ловить рыбу, плавающую в Андреевском.

Гаффская болезнь – остропротекающее заболевание, спорадически возникающее среди хищных рыб, некоторых плотоядных животных и птиц.