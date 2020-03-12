Фонд общественных интересов "Яндекса" возглавит Елена Шмелева

Стал известен состав совета Фонда общественных интересов "Яндекса" – структуры, которой перейдет от Сбербанка так называемая "золотая акция" российской IT-компании.

В совет вошли 11 человек, а возглавила его глава образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, сообщает ТАСС. Шмелеву называют близким к Владимиру Путину человеком.

В совет также вошли гендиректор группы компаний "Яндекс" Аркадий Волож, гендиректор "Яндекса" в России Елена Бунина, управляющий директор группы Тигран Худавердян, генеральный директор "Газпром нефти" Александр Дюков (от университета ИТМО), президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, генеральный директор "ЭКОПСИ Консалтинг" Павел Безручко (от ВШЭ), президент Московской школы управления Сколково Андрей Шаронов, декан биологического факультета МГУ Михаил Кирпичников, председатель "Российского движения школьников" Сергей Рязанский и директор московской школы № 57 Михаил Случ (выдвинут Фондом поддержки 57-й школы).

В конце 2019 года "Яндекс" объявил об изменении структуры корпоративного управления. Новая структура компании подразумевает создание семейного траста, которому передадут акции класса B. параметры их конвертации также изменятся. Параллельно создается Фонд общественных интересов, он станет наблюдательным органом при IT-гиганте. Фонд получит "золотую акцию" компании, держателем которой раньше был Сбербанк. Это позволит новому органу блокировать консолидацию 10% экономических или голосующих акций и более в одних руках, напоминает РБК.