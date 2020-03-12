"Только слепой не видит изменений при Путине". Депутаты тюменской облдумы поддержали поправки в Конституцию

Депутаты Тюменской областной думы обсудили поправки в Конституцию страны. Среди прозвучавших предложений – ввести утверждение областного правительства депутатам парламента, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Глава комитета думы по госстроительству и местному самоуправлению Фуат Сайфитдинов отметил, что "история внесения поправок в Конституцию известна".

"Президент предложил внести правки, потом Госдума рассмотрела и приняла законопроект. До марта работала группа, обобщившая их. 2 марта президент внёс рассмотрение 206 поправок в Госдуму и Совет Федерации. В частности, гарантируется минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума, регулярно будут индексироваться пенсии. Дети – важнейший приоритет. Вводится приоритет российского права над международным, положение о Госсовете. Комитет рекомендует одобрить поправки", - сказал Сайфитдинов.

Коммунист Юрий Юхневич спросил у правительства, как оно разъясняет жителям суть правок.

"Поправки только приняты. Сейчас вы проголосуете. Миссия правительства – содействовать избиркому и информировать земляков о поправках. Мы никакой работы не ведём пока. Будет принято, тогда начнём", - сказал вице-губернатор Сергей Сарычев.

Юхневич спросил присутствующего на заседании губернатора Александра Моора, считает ли он возможным ввести в области утверждение правительства региона депутатами облдумы по аналогии с новой федеральной мерой.

"Давайте посмотрим ваши предложения, пока позиции не имею по этому вопросу", - сказал Моор.

Депутат от "ЕР" Андрей Артюхов отметил, что фракция партии власти единогласно одобрила поправки. Коммунист Тамара Казанцева отметила, что она и её коллеги из других регионов предложили внести различные поправки. В частности, о запрете депутатам иметь имущество за рубежом. Все они были отклонены.

"Оказывается, все поправки были дымовой завесой того, чтобы разрешить Владимиру Путину править до 2036 г. Обнуление предложила Валентина Терешкова, которая до этого имела незапятнанную репутацию", - сказала Казанцева.

Спикер парламента Сергей Корепанов назвал выступление коллеги "бестактным". "Справедливоросс" Владимир Пискайкин отметил, что его фракция поддерживает новации.

"Нужно воспитывать понятие "экологическая культура". Заявление Тамары Казанцевой о Валентине Терешковой считаю её, Казанцевой, недоработкой. Терешкова всегда состояла в КПСС, а потом куда-то "переметнулась". Посмотрите на себя", - сказал Пискайкин.

Юхневич отметил, что "Путин уже "пересидел" Леонида Брежнева и скоро "пересидит" Иосифа Сталина".

"Но в сталинские пятилетки открывались школы и заводы, страна была восстановлена после Великой Отечественной войны, а в последние 20 лет закрыто 26 тыс. школ. По сути, мы голосуем за "кота в мешке". Поправки требуют широкого обсуждения, надо голосовать за них на референдуме. Перед голосованием предлагаю подумать, честно ли мы поступаем с нашими детьми, внуками?" - сказал коммунист.

"Единоросс" Владимир Ульянов отметил, что после принятия Конституции прошло 26 лет, основной закон не может оставаться неизменным. По его мнению, сегодня нет конфликта между ветвями власти.

"Я обсуждал поправки президента в восьми муниципалитетах Тюменской области. Говорил с главами, ветеранами. Народ поддерживает. Говорить о том, что поправки – для того, чтобы один человек удержался у власти, некорректно", - сказал Ульянов.

Его однопартиец Игорь Нак заявил, что "надо жить не по "принципу Рембо", который ничего, кроме войны, не видит, а по "добру, вере и человечности". Либерал-демократ Глеб Трубин отметил, что "поправки вполне конкретные и "здравые", их ждут люди".

"Фракция давно говорила о том, что надо закрепить в Конституции статус русского народа. Люди понимают, что даже если жизнь станет хуже, социальные гарантии останутся", - сказал депутат.

Губернатор в своём выступлении напомнил, что "закончил школу в 1991 г. в одной стране, а вышел из неё в другую страну".

"В 1993 г. мне было 19, первое голосование. Мы с вами забыли лихие 90-ые. Если посмотреть на судьбы парней моего возраста в то время. Госдума принимала законы, которые не были обеспечены деньгами и не исполнялись. Давайте не будем говорить за всё государство, а за нашу область. Где она была в 1993 г., а где сейчас? Только слепой не видит изменений, которые произошли при Путине. Он чётко сказал: на следующих выборах президента в 2024 г. только народ сделает свой выбор. И если КПРФ уже сегодня называет лидером Путина, она признаёт его авторитет и силу. Спасибо коммунистам за работу на имидж президента", - сказал Моор.

В итоге поправки при 40 голосах "за" и пяти воздержавшихся.