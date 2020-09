НБА приостановила сезон из-за коронавируса у двух игроков "Юты Джаз"

Сделано это был после того, как положительные тесты на короновирус сдали игроки "Юты Джаз" Руди Гобер и Эмануэль Мудиай.

Как сообщает портал sports.ru, на матч "Оклахомы-Сити Тандер" и "Юты" пришли 18 тыс. болельщиков, но в последний момент встречу отменили. Люди были недовольны и освистали баскетболистов.

BREAKING: After meeting with the Thunder and Jazz head coaches, NBA officials have instructed both teams to head back to the locker room. pic.twitter.com/6ngC0QBdEt