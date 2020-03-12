НБА приостановила сезон из-за коронавируса у двух игроков "Юты Джаз"

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приостановила все матчи на неопределённый срок из-за коронавируса.

Сделано это был после того, как положительные тесты на короновирус сдали игроки "Юты Джаз" Руди Гобер и Эмануэль Мудиай.

Как сообщает портал sports.ru, на матч "Оклахомы-Сити Тандер" и "Юты" пришли 18 тыс. болельщиков, но в последний момент встречу отменили. Люди были недовольны и освистали баскетболистов.

BREAKING: After meeting with the Thunder and Jazz head coaches, NBA officials have instructed both teams to head back to the locker room. pic.twitter.com/6ngC0QBdEt — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) March 12, 2020

Позже в официальном твиттере НБА появилась запись о том, что сезон приостановлен, начиная с 12 марта.

NBA To Suspend Season Following Tonight's Games pic.twitter.com/2PTx2fkLlW — NBA (@NBA) March 12, 2020

Как сообщало Накануне.RU, ряд спортивных соревнований отменены в связи с пандемией коронавируса COVID-19. К примеру, все спортивные массовые мероприятия в Италии и чемпионат мира по фигурному катанию в канадском Монреале. В футбольных еврокубковых турнирах многие матчи этой недели проходят без зрителей на трибунах.