22 Сентября 2020
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Спорт За рубежом
NBA (2020) | Фото: Jonathan Bachman/Getty Images

НБА приостановила сезон из-за коронавируса у двух игроков "Юты Джаз"

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приостановила все матчи на неопределённый срок из-за коронавируса.
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Сделано это был после того, как положительные тесты на короновирус сдали игроки "Юты Джаз" Руди Гобер и Эмануэль Мудиай.

Как сообщает портал sports.ru, на матч "Оклахомы-Сити Тандер" и "Юты" пришли 18 тыс. болельщиков, но в последний момент встречу отменили. Люди были недовольны и освистали баскетболистов.

Позже в официальном твиттере НБА появилась запись о том, что сезон приостановлен, начиная с 12 марта.

Как сообщало Накануне.RU, ряд спортивных соревнований отменены в связи с пандемией коронавируса COVID-19. К примеру, все спортивные массовые мероприятия в Италии и чемпионат мира по фигурному катанию в канадском Монреале. В футбольных еврокубковых турнирах многие матчи этой недели проходят без зрителей на трибунах.

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НБА приостановила сезон из-за коронавируса у двух игроков "Юты Джаз"

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Теги: НБА, баскетбол, сезон, коронавирус



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