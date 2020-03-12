В России 32 человека заболели коронавирусом, на домашнем карантине - 8 тысяч человек

По данным на сегодня, 12 марта, 32 человека в России получили диагноз коронавирус нового типа. Больше всего заболевших - 16 человек - в Москве, по три в Казани, Липецке и Подмосковье, двое в Питере и по одному заболевшему в Чите, Тюмени, Нижнем Новгороде, Белгороде и Калининграде.

На домашнем карантине содержатся 8153 человека, в изоляторах - 463, это граждане Китая.

С нового года сделано 33 тыс. 250 тестов на COVID 19.

Такие данные озвучила на проходящем в Екатеринбурге I конгрессе инфекционистов Уральского федерального округа главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, доктор медицинских наук Елена Малинникова.

По ее сведениям, в мире на сегодня насчитывается 126 тыс. 438 подтвержденных случаев COVID 19, умерли 4613 заболевших.

Напомним, ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире и призвала страны к активной борьбе с недугом.