На Среднем Урале работник морга получил срок за кражу золота у умершей женщины

На Среднем Урале 32-летний сотрудник морга осужден за кражу золотых изделий. Он орудовал прямо на рабочем месте.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в декабре прошлого года в Верхней Салде: сотрудник городского морга, выполняя обязанности по приему умерших, увидел на доставленном трупе незнакомой женщины золотые украшения, которые не были внесены в специальный журнал. Недолго думая, мужчина снял с тела цепь и подвеску 585 пробы. В дальнейшем злоумышленник сдал изделия в ломбард.

Однако впоследствии нечистый на руку работник был найден и изобличен. Свою вину в совершении преступления он полностью признал.

Верхнесалдинский районный суд вынес свой приговор: 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Похищенные ювелирные украшения были изъяты из ломбарда и возвращены дочери умершей женщины.