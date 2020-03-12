22 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
Заправка авиакеросином. Газпромнефть-Аэро. (2019) | Фото: gazprom-neft.ru|пресс-служба Газпромнефть-Аэро

Авиакомпании напомнили правительству про обещание компенсировать расходы из-за роста цен на керосин

Авиакомпании напомнили правительству об обещании выплатить компенсацию за подорожавший в 2018 году керосин. Перевозчики ждут выплат уже более года.

Письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина написали в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), знают "Ведомости".

Выплатить компаниям компенсацию поручил Владимир Путин. Эксплуатанты подсчитали, что в 2018 году авиакеросин подорожал примерно на 25%. Летом того же года министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что авиакомпании могут получить из бюджета 23 млрд руб. в качестве компенсации за подорожание керосина. Обсуждение вопроса затянулось больше чем на год, и уже в октябре 2019 Путин поручил правительству выплатить компенсацию из резервного фонда до 1 ноября. Минтранс подготовил проект соответствующего постановления правительства о выплате 23 млрд руб. и разослал его в другие министерства для согласования, где документ снова погряз в обсуждениях. В ноябре было заявлено, что в резервном фонде средств пока нет и выплаты переносятся.

Принятие решения о выплате всячески задерживает Минфин и Минтранс никак не может преодолеть этот барьер, говорят два человека, близких к Минтрансу, и сотрудник российской авиакомпании. Время затягивается через обсуждение, например, точного размера компенсации, способа ее распределения, продолжают два собеседника.

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Авиакомпании напомнили правительству про обещание компенсировать расходы из-за роста цен на керосин

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Теги: компенсация расходов, авиакомпании, аэвт, керосин, авиатопливо



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