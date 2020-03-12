Действующий обладатель Лиги чемпионов "Ливерпуль" в овертайме уступил "Атлетико" и вылетел из турнира

Действующий обладатель Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" в дополнительное время уступил на своём поле мадридскому "Атлетико" и вылетел из турнира.

Ответная встреча 1/8 финала на стадионе "Энфилд" завершилась в основное время со счётом 1:0. А в овертайме команды забили ещё по два мяча. Итог - 3:2 в пользу гостей.

В составе англичан отличились Жоржиньо Вейналдум (43-я минута) и Роберто Фирмино (94). У испанцев дважды забил Марко Льоренте (97, 105+1), а окончательную точку в матче поставил Альваро Мората (120+1).

В другом матче дня "Пари Сен-Жермен" обыграл дортмундскую "Боруссию" со счётом 2:0 (первый матч - 1:2). Благодаря голам Неймара (28) и Хуана Берната (45+1) французский клуб смог пройти в следующую стадию турнира.

Напомним, что встреча на стадионе "Парк де Пренс" в Париже проходила при пустых трибунах из-за опасности распространения коронавируса.

Как сообщало Накануне.RU, UEFA объявил об отмене рукопожатий игроков перед матчами из-за распространения вируса.