Турция может отложить на полтора месяца начало туристического сезона из-за коронавируса

Министерство культуры и туризма Турции в рамках профилактических мер рекомендовало туроператорам и отелям перенести начало туристического сезона с конца марта на конец или середину апреля, передает агентство "Анадолу".

Глава ведомства Мехмет Нури Эрсой призвал туроператоров отложить организацию туристических поездок в Турцию на период после 15 апреля.

"Риск серьезен, учитывая ситуацию с эпидемией в Европе", - отметил, в свою очередь, министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

При этом он пояснил, что один или несколько случаев инфицирования не означают, что страна сталкивается с эпидемией. Глава ведомства рекомендовал гражданам соблюдать элементарные профилактические меры, чтобы свести к минимуму вероятность распространения вируса.

По словам министра торговли Рухсар Пекджан, ведомство приняло решение перенести на конец апреля проводимые под его патронажем международные выставки, запланированные на период после 16 марта.

Накануне министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что в стране выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа.