С 2011 года на ОЭЗ "Титановая долина" потратили более 3,6 млрд рублей из свердловского бюджета

Власти Свердловской области отчитались о бюджетных тратах на проект особой экономической зоны "Титановая долина". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Сегодня в своем Facebook парламентарий опубликовал документ о финансировании "Титановой долины" за счет бюджетных источников в 2011-2020 годах. Согласно приведенным данным, за этот период на реализацию проекта было направлено более 4,7 млрд руб. Вместе с тем, сумма фактически понесенных расходов по данным на 15 февраля 2020 года составила более 3,6 млрд руб.

Напомним, в марте прошлого года к "Титановой долине" уже были претензии по использованию бюджетных средств. Но дальше констатации того, что к ОЭЗ "есть определенные замечания", дело не пошло.

В сентябре у депутатов Законодательного собрания Свердловской области вновь появились вопросы к деятельности особой экономической зоны: на этот раз речь зашла о покупке дорогих иномарок. Однако прокуратура никаких нарушений не нашла.

А 17 февраля этого года генеральный директор "Титановой долины" Артемий Кызласов был задержан. Ему вменили вымогательство взятки в особо крупном размере, Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил топ-менеджера в СИЗО до 17 апреля.