Депутаты заксобрания Пермского края поддержали изменения в Конституцию

Депутаты заксобрания Пермского края на сегодняшнем внеочередном заседании рассмотрели поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

С докладом перед депутатами выступил спикер думы Валерий Сухих. Рассмотрение вопроса он назвал "исторической миссией". Одобрить поправки должны две трети субъектов. После - закон будет направлен для подписания и официального опубликования президенту.

"Закон вносит изменения в главы Конституции о федеративном устройстве, президенте РФ, Федеральном Собрании и Правительстве РФ, судебной власти и прокуратуре, а также местным самоуправлением. Кроме того, настоящим законом устанавливается порядок и процедура Всероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ", - высказался Валерий Сухих.

Слово взяли депутаты. "Единоросс" Роман Водянов заявил, что поддерживает все поправки и изменения, внесенные в Конституцию президентом и добавил, что рад, что в Конституции появится закрепленная норма развития предпринимательства и частной инициативы, внесенная "Опорой России". Также Водянов предложил изменить краевое законодательство: и закрепить за заксобранием утверждение председателя правительства и министров, также как в Конституции предлагается дать парламенту право утверждать председателя правительства, его замов и федеральных министров. Мнение коллеги о необходимости изменить краевой закон поддержал либерал-демократ Олег Постников. Он заявил, что ЛДПР полностью поддерживает поправки в Конституцию.

С критикой выступил депутат КПРФ Владимир Корсун. Он отметил, что когда идеи СССР были преданы, была "протащена ельциновская Конституция, которая не уберегла нас ни от одной беды". Корсун заявил, что исправление основного закона назрело давно, однако поспешность, с которой она принимается - настораживает. Также Корсун сообщил, что депутаты КПРФ предлагали целую серию поправок, которые помогли бы усилить контроль за властью, но все было отклонено. В частности, политик заявил, что было внесено 108 поправок из них 15 основных.

"Не принято ни одной поправки КПРФ по проведению честных выборов. Не приняты поправки КПРФ, позволяющие изменить финансово-экономический курс и направить его в созидательное русло. Партия власти не захотела распределять недра между гражданами страны, хотя обещала это сделать в течение 10 лет в 2002 г. и по прежнему они остаются в руках олигархата", - заявил депутат. Он также отметил, что не были приняты поправки о замораживании пенсионного возраста "55-60", о прогрессивном налогообложении, закон об обороте нефти, о судебной системе, которая должна быть судебной, а не инквизицией. Также власти не поддержали поправку КПРФ о прожиточному минимуму и зарплате в 25 тыс. Корсун отметил, что по этому показателю Россия находится на 95 месте между Мексикой и Папуа — Новой Гвинеей.

"Непонятно формирование госсовета, сведена до минимума роль самоуправления. Получается, что чиновник властвует, ни за что не отвечает. народ - источник власти в лице местного самоуправления отделен от государственной власти. Мы не поддержали обнуление сроков - несменяемость власти ведет к загниванию, приумножению коррупции, множит бедность и нищету", - высказался Корсун, добавив, что партия воздержится от голосования.

Депутат от "Справедливой России" Дарья Эйсфельд подчеркнула, что фракция поддержит поправки, но будет добиваться закрепления в федеральном законодательстве выход на пенсию для женщин в 55 лет, для мужчин - в 60, установления расходов на здравоохранение и образование не менее 7% от объема ВВП, и размера МРОТ не ниже двух прожиточных минимумов.

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"Ввести так называемую народную ренту. Что это позволит? Прежде всего, победить бедность. Свести разрыв между богатыми и бедными к минимуму. В дальнейшем можно даже отказаться от пенсий, обеспечить от малого до велика достойную жизнь, свести на нет сепаратистские настроения, сократить налоговую нагрузку на предприятия, повысить престиж российского гражданства. Дополнительно получить от этого еще и налоги. Условия одно - это гражданство. Кто имеет двойное-тройное, тому можно сказать "Чао-какао", - заявил депутат.

По итогу голосования 44 депутатов поддержали поправки в Конституцию, четверо воздержались.