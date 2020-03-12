22 Сентября 2020
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сургутнефтегаз (2004) | Фото: Накануне.ru

В "Сургутнефтегазе" из-за коронавируса отменили зарубежные командировки и мероприятия с участием иностранцев

В "Сургутнефтегазе" и его "дочках" ввели профилактические меры против признанного пандемией распространения коронавируса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.
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В перечень мероприятий вошли, в частности, соблюдение температурного режима, проветривание и ежедневная влажная уборка помещений дезинфицирующими средствами, изучение состояния здоровья работников на рабочих местах при помощи термометрии. Также ограничены корпоративные мероприятия, в которых принимают участие иностранные граждане, приезжающие из зарубежных стран, где зарегистрирован коронавирус. Кроме того, сведены к минимуму очные совещания и отменены зарубежные командировки работников.

Напомним, ранее руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в своем Twitter заявил о том, что ситуация с коронавирусом "может быть охарактеризована как пандемия". Использование этого термина не должно отменять меры, которые страны принимают для борьбы с заболеванием, хоть и отметил, что при неправильном употреблении этого слова оно может вызвать страх и неоправданное признание, что борьба окончена, заявил он.

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В "Сургутнефтегазе" из-за коронавируса отменили зарубежные командировки и мероприятия с участием иностранцев

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Теги: Сургутнефтегаз, коронавирус, профилактика



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