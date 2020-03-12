"Мера выбрана крайне избыточная". Депутат ЗСО провела одиночный пикет против ареста Алеси Субботиной

Депутат ЗСО Ольга Мухометьярова провела одиночный пикет у здания областного парламента в поддержку депутата Калининского райсовета Алеси Субботиной, арестованной по обвинению в мошенничестве.

"Сегодня провела одиночный пикет в поддержку Алеси Субботиной. А точнее - против меры пресечения - арест. Я не говорю о виновности или невиновности Алеси. Вину установит суд. Я лишь беспокоюсь о том, что мера выбрана крайне избыточная и, допускаю, что это сделано для того, чтобы "выбить" из Алеси нужные следствию показания", - сообщила Ольга Мухометьярова.

Накануне Калининский районный Суд Челябинска заключил под стражу до 10 мая Субботину. Депутата обвиняют в мошенничестве с жильем. Следствие считает, что несколько лет назад, в бытность работы Субботиной риелтором, она незаконно завладела квартирой и долей в еще одной квартире - общий ущерб составил 2,5 млн руб.