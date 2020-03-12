Чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале отменен

Международный союз конькобежцев (ISU) отменил Чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале (Канада). Соревнования должны были пройти 16-22 марта. Отмена связана с пандемией коронавируса COVID-19.

Хотя в Канаде относительно немного заболевших коронавирусом, на ЧМ собирались приехать спортсмены и зрители из множества стран, а одними из претендентов на медали могли бы стать спортсмены из Китая и Италии – стран, где вспышки инфекции наиболее сильны.

"Многие пострадали от отмены Чемпионата мира, Skate Canada (принимающая сторона – организатор) и ISU будут общаться напрямую с каждой сборной в ближайшие дни", - говорится в заявлении организаторов. Зрителям обещали вернуть деньги за купленные билеты.

Рассматривается вариант переноса ЧМ на следующий сезон, но, вероятно, втиснуть его в начало следующего сезона будет сложно, да и тренировки спортсменов проходят таким образом, чтобы на пике своих возможностей они находились именно к концу сезона. Так что пока судьба первенства этого года туманна.

Для России этот чемпионат мог стать настоящим триумфом. Помимо того, что пьедестал в женском одиночном катании почти наверняка был бы полностью российским, хорошие шансы на золотые и серебряные медали были у наших спортсменов и в других дисциплинах.